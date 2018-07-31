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Konya-Ankara karayolunda zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 20:04 | Son Güncelleme

Konya-Ankara karayolunda yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı

Konya-Ankara karayolunda zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Konya-Ankara karayolunun 70'inci kilometresinde kum fırtınası nedeniyle yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Ankara zincirleme kaza trafik kazası

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