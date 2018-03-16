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Konya Antalya Karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 07:38 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Konya Antalya Karayolunda trafik akışı güçlükle sağlandı.Seydişehir ilçesinden itibaren etkili olan kar yağışı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde onlarca aracın yolda kalmasına sebep oldu.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Konya Antalya Karayolunda trafik akışı güçlükle sağlandı.
Seydişehir ilçesinden itibaren etkili olan kar yağışı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde onlarca aracın yolda kalmasına sebep oldu. İlerlemekte güçlük çeken araçlar vatandaşların yardımı ile ilerlemeye çalışırken, karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Öte yandan, kardan dolayı yolda mahsur kalan ve kayan araçlar arasından hiçbir şeye aldırış etmeden son sürat giden tırın araçları teğet geçmesi ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Konya’dan Antalya’ya inşaat malzemesi götürdüğünü belirten Uğur Ayçiçek ansızın kar yağışına yakalandıklarını söyleyerek, “Lastiklerimizin hepsi kışlık ama burası böyle. Zinciri taksak asfaltı kazır gider. İstediğimiz kadar kar yok, zincir takabileceğimiz kar olsa zinciri takarız. Karayollarında da gecikme oluyor, yapacak bir şey yok” dedi.
Kar yağışının etkisini yitirdiği karayolunda yer yer buzlanma meydana geldi.

Konya Antalya Karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

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Konya Antalya Karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Konya Antalya Karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
2 / 7

Konya Antalya Karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Konya Antalya Karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
3 / 7

Konya Antalya Karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Konya Antalya Karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
4 / 7

Konya Antalya Karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Konya Antalya Karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
5 / 7

Konya Antalya Karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Konya Antalya Karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
6 / 7

Konya Antalya Karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Konya Antalya Karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
7 / 7

Konya Antalya Karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Konya Antalya Karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
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