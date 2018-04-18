Konya basını, Beyşehir’i gezdi

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, Konya basınını Turizm Haftası kapsamında düzenlenen Beyşehir gezisi programında misafir etti.

Konya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası kapsamında düzenlenen ve Beyşehir Belediyesi’nin de destek verdiği Beyşehir gezisi programına katılan Konya’da görev yapan basın mensupları, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti, doğal güzelliklerini gezdi, Beyşehir’de hayata geçirilen bazı ilçe blediyesi ve devlet yatırımlarını yerinde gördü. Beyşehir gezisi öncesi Beyşehir-Konya Karayolu üzerinde bulunan Yunuslar Mahallesindeki mozaik alanında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün yürüttüğü kazı çalışmaları hakkında bilgiler aktarılan basın mensupları, Beyşehir’de ise tarihi Eşrefoğlu Camisi, Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı, Beyşehir Gölü Milli Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ile Hurdacılar Deposunu ziyaret etti. Basın mensupları ziyaretlerde yapılan sunumlarla, basın mensuplarına tarihi mekanlar ile Beyşehir Gölü Milli Parkı tanıtıldı. Beyşehir’de bir süre önce hizmete giren Beyşehir Belediyesinin yaptırdığı Hasta Konukevi ile Sağlık Bakanlığının Türkiye’de ilçeler bazında hayata geçirdiği en büyük proje ve yatırım kalemlerinden birisi olan Yeni Devlet Hastanesini de ziyaret etti. Belediye Başkanı Murat Özaltun ve programa eşlik eden Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Mehmet Yündem, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı ve Beyşehir Devlet Hastanesi hakkında Başhekim Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu ile birlikte bazı servisleri ziyaret ederek, hasta ve hasta yakınlarına ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Basın mensupları, daha sonra Beyşehir Belediyesi tarafından göl üzerinde düzenlenen tekne turuna katıldı. Basın mensuplarıyla yemekte ve gezi programının bazı bölümlerinde bir araya gelen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, son 4 yılda Beyşehir’e kazandırılan Beyşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve devlet yatırımlarını anlattı.

Kültür ve Turizm Konya İl Müdür Yardımcısı Mehmet Yündem de yaptığı konuşmada, Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen basın turunu turizm bakımından Konya’nın en gözde ilçelerinden birisi olan Beyşehir’e yaptıklarını kaydetti. Yündem, “Bu yıl, basın mensubu arkadaşlarımızla da paylaştık, hiçbir turizmcinin öngörmediği bir ziyaretçi artışıyla karşı karşıyayız. Bunun sebeplerini konuştuk. Tüm Türkiye genelinde de yüzde 55-60 oranında bir turist artışı sözkonusu. 3-4 yıldır göremediğimiz Avrupalı turistleri görmeye başladık. Çin bu artışta birinci sırada. Geçen seneye göre, son üç ay içerisindeki artış oranı yüzde 57-58 civarında. Turizmde geldiğimiz bu noktayı istişare ettik. Beyşehir’in de sahip olduğu değerlerin ve insanların bu tür yerlere alaka göstermeye başladığı bir dönemdeyiz. Yani tabiatla alakalı, yürüyüşünden diğer aktivitelere kadar doğayla alakalı turizm dalları yükseliyor. Tabi kayıt altına alıp bu konuda bir sayı vermek çok mümkün olmuyor, çünkü bunu profesyoneller yapıyor.Beyşehir bölgesinde çok güzel yürüyüş turları yapıldığını görüyoruz. Çünkü, çok güzel yürüyüş güzergahları mevcut. Bu da son dönemde muazzam yükselen bir trend haline geldi. Bu bakımdan önümüzdeki yıllarda Beyşehir’de böyle güzel hoşnutluklarla karşılaşırsak hiç şaşırmayalım diyorum. Belediye Başkanımıza da bu geziye verdiği destek ve katkılardan, evsahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum.”diye konuştu.

BYEGM Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı da, Turizm Haftası kapsamında düzenlenen Beyşehir basın gezisi programına Konya’da görev yapan basın mensupları ile birlikte katıldıklarını belirterek, “Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüze bu basın gezisini organize ettikleri için, Beyşehir Belediye Başkanımıza ise bu programa eşlik ederek vermiş olduğu destekler sebebiyle teşekkür ediyorum. Beyşehir’de başkanımız daha önce de Konyalı basın mensuplarını bu güzel ilçemizde ağırlamıştı. Benzer programlarımız inşallah devam edecek” dedi.