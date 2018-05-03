Konya Büyükşehir Belediyesi'nde yeni başkan göreve başladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 14 yıldır sürdüren Ak Partili Tahir Akyürek'in, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından, Selçuklu Belediye Başkanı Ak Partili Uğur İbrahim Altay, başkanlığa seçildi. Altay, bugün Akyürek'ten görevi devraldı.

2002 yılında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Tahir Akyürek, geçen 26 Nisan'da milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bugün yapılan seçimlerde, başkanlık görevine Selçuklu Belediye Başkanı Ak Partili Uğur İbrahim Altay getirildi. Eski ve yeni başkanları devir teslim için geldikleri Büyükşehir Belediyesi önünde mehter takımı tarafından karşılandı. Akyürek ve Altay daha sonra başkanlık makamına geçti. Tahir Akyürek, Uğur İbrahim Altay'a görevinde başarılar diledi. Altay ise bundan sonra daha çok çalışacaklarını söyledi. Törenin ardından Altay, başkanlık koltuğuna oturarak yeni görevine başladı.

UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?