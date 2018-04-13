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Konya'da el yazmalı Tevrat olduğu değerlendirilen kitap bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 15:44 | Son Güncelleme

Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin bir otomobilde yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde Tevrat olduğu değerlendirilen kitap bulundu.

Konya'da el yazmalı Tevrat olduğu değerlendirilen kitap bulundu

Konya'da polis ekipleri Karapınar’dan Ereğli’ye seyir halinde olan bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada, aracın torpidosunda dış yüzeyi kahve renkli deri, kabının üzerinde resim ve semboller bulunan İbranice el yazmalı, Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde bir adet kitap bulundu.

Polis ekipleri tarihi kitaba el koyarken, kitap incelenmek üzere Konya'ya gönderildi. Araçta bulunan A.K. (57) ve A.B. (32) isimli iki kişi ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya tevrat Ereğli

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