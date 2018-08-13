HABER

Konya'da trafikte akılalmaz olay! Otomobilin tavanına oturup, direksiyonu ayakları ile kontrol etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 13:52 | Son Güncelleme

Konya'da kimliği belirlenemeyen bir sürücü, otomobilin tavanına oturup, camdan içeri uzattığı ayaklarıyla direksiyonu kontrol ederek araç kullandı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kudüs Caddesi'nde yaşandı. Bir sürücünün otomobilin tavanına oturup, aracı kullandığı görenler şaşkın bakışlar içinde sürücünün araç kullanmasını izledi.

Otomobilin tavanına oturan sürücünün, camdan içeri uzattığı ayaklarıyla direksiyonu kontrol ederek gayet rahat tavırla caddede seyretmesi dikkat çekti. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DHA

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bozdurduğu dolar karşılığı aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koyduBozdurduğu dolar karşılığı aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu
Kadıköy’de korku dolu anlar! Ok gibi saplandıKadıköy’de korku dolu anlar! Ok gibi saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya trafik

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah akıl, fikir versin.
Sınırsız cehalet..... Kendini simdi Michael Schumaer in varisi olarak görüyordur bu embesil ötesi yaratık
Diğer Haberler
İstanbul için korkutan açıklama: Yüzde 90'ı dayanıksız, çok insan ölecek

İstanbul için korkutan açıklama: Yüzde 90'ı dayanıksız, çok insan ölecek

Konya’da emlakçılar için kırmızı liste: Bu isimlere ev vermeyin

Konya’da emlakçılar için kırmızı liste: Bu isimlere ev vermeyin

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: Ekonomik kurtuluş savaşını veriyoruz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: Ekonomik kurtuluş savaşını veriyoruz

Kadıköy’de korku dolu anlar! Ok gibi saplandı

Kadıköy’de korku dolu anlar! Ok gibi saplandı

Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.