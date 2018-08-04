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Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 20:54 | Son Güncelleme

Konya'da açılan bir piknik alanına asfalt döküldü. Piknik alanında neredeyse hiç yeşil alanın bulunmaması sosyal medya ve Ekşi Sözlük'te gündem konusu oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları alanı mezarlığa bile benzetti.

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'da 97.500 m²’lik alanda yer alan Karaaslan Piknik Bahçesi hizmete açıldı. Piknik alanında mangalcılar için ayrılan bölümlerin arasına asfalt döküldü. Piknik alanı, görüntüleri sosyal medyada yayılınca eleştirilerin hedefi oldu.

Ekşi Sözlük'te açılan başlıkta yazılanlardan bazıları şöyle:

'MEZARLIK GİBİ GÖRÜNÜYOR'

"Biz ne kadar spor düşmanı bir milletiz yahu. Piknik alanı dediğin yer alabildiğince yeşil olur, içinde yürüyüş yaparsın bir uçtan bir uca. Bu projeyi yapan kimlerse iğrenç zevklerinden dolayı kendilerine laflar hazırladım."

"Mezarlık gibi görünüyor ama mezarlıklar bu kadar düzenli değil"

'BURAYA PARK DENMEZ'

Parka ait fotoğrafları Twitter'da paylaşan bir kullanıcı ise, "Burası Konya’da açılan Karaaslan Piknik Bahçesi'ymiş. Asfaltla ayrılan mangal alanları (!) Buraya park zaten denmez de, bahçe bile nasıl denir bilemedim" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Konya piknik alanı Ekşi Sözlük

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