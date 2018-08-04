Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'da 97.500 m²’lik alanda yer alan Karaaslan Piknik Bahçesi hizmete açıldı. Piknik alanında mangalcılar için ayrılan bölümlerin arasına asfalt döküldü. Piknik alanı, görüntüleri sosyal medyada yayılınca eleştirilerin hedefi oldu.
Ekşi Sözlük'te açılan başlıkta yazılanlardan bazıları şöyle:
"Biz ne kadar spor düşmanı bir milletiz yahu. Piknik alanı dediğin yer alabildiğince yeşil olur, içinde yürüyüş yaparsın bir uçtan bir uca. Bu projeyi yapan kimlerse iğrenç zevklerinden dolayı kendilerine laflar hazırladım."
"Mezarlık gibi görünüyor ama mezarlıklar bu kadar düzenli değil"
Parka ait fotoğrafları Twitter'da paylaşan bir kullanıcı ise, "Burası Konya’da açılan Karaaslan Piknik Bahçesi'ymiş. Asfaltla ayrılan mangal alanları (!) Buraya park zaten denmez de, bahçe bile nasıl denir bilemedim" dedi.
Burası Konya’da açılan Karaaslan piknik bahçesiymiş. Asfaltla ayrılan mangal alanları (!) Buraya park zaten denmez de, bahçe bile nasıl denir bilemedim. pic.twitter.com/FJaGS4Xan5— Serhat Uçak (@serhatucak) 3 Ağustos 2018
Gelecekte bir grup arkeolog; Anadolu'da bir medeniyetin, koloniler halinde mangallı piknik yapmak için bir kaç dönümlük araziyi muntazam kompartımanlarına ayırmasını anlamlandırmak durumunda kalacağı için üzgünüm... https://t.co/GWIkqOcVon— can gurses (@canitti) 4 Ağustos 2018
Burası Konya'da yeni açılan asfalt kaplı Karaaslan Piknik Bahçesi. Bitki örtüsü asfalt ve beton olan memlekete yakışır bir icraat olmuş doğrusu. pic.twitter.com/V04iNCaj44— Ütopya (@daim_munzevi) 4 Ağustos 2018
Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine HDP'den çok sert cevap!
Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog
İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!
Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!
İzmir'de yeğen dehşeti!
Whatsapp yüzünden hapse girdi!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
İşten kovulunca soluğu ıssız adada aldı! 35 yıl boyunca...
Elektrik kazısı yaparken tarihi eser buldular
Okuyucu Yorumları 0 yorum