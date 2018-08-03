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Konya'daki sapık şeyh hakkında iğrenç bir detay daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 11:51 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kanını donduran Konya'daki istismar olayında iğrenç bir detay daha ortaya çıktı.5 erkek müridine 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan tarikat şeyhi S.I. ( 65), hakkında bir müridi daha polise başvurup şikayette bulundu. 20 yaşlarındaki genç, S.I.’nın kendisini sürekli dudaklarından öperek tacizde bulunduğunu iddia etti

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne 2018 yılı başlarında şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı tarikatın kendisini 'sözde halife' olarak tanıtan şeyhinin erkek müritlerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ve 22 yaşları arasındaki 5 erkek müridine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Müritlerini kandırıp cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen S.I., 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başladı. Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismar olması nedeniyle bu cezanın da suç oranına göre artırılması talep edildi. S.I., 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi görülen davada suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu yargılanan S.I. hakkında 'cinsel istismar' haberlerinin basında yer alması üzerine 20 yaşlarında bir erkek müridinin de polise başvurup, S.I.'nın kendisini sürekli dudaklarından öperek tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayette bulunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya şeyh sapık şeyh istismar

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