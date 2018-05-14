HABER

Konya iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:25 | Son Güncelleme

2018 Ramazan geldi. Konya iftar saati, imsak vakti içeren Ramazan imsakiyesi haberimizde. Onbir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile tatlı bir telaşa giren Konya, imsak vakti ve iftar saati kaçta öğrenmek istiyor. Mevlana'nın yurdu Konya'da Ramazan boyunca tüm namaz vakitleri ile birlikte Konya iftar saati ile imsak vakti içeren imsakiyeden yararlanabilirsiniz. İşte Konya Ramazan imsakiyesi 2018...

Konya iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Beklediğimiz o mübarek ay geldi. Ramazan ayı, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece başlıyor. Bu gece Konya halkı, 2018'in ilk teravih namazı için camileri dolduracak. Daha sonra ise imsaki vaktine göre sahura kalkacak, ilk oruç niyetlendikten sonra ilk iftar vaktine göre oruçlarını açacaklar. Bu yüzden Konya imsak vakti ve iftar saati nedir araştırmaya başladılar. Haberimizde hazırladığımız Konya Ramazan imsakiyesi ile 30 günlük imsak vakti ve iftar saati nedir görebilirsiniz. İşte 2018 Konya Ramazan imsakiyesi...

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:54 05:33 12:52 16:42 20:00 21:32
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:53 05:32 12:52 16:42 20:01 21:33
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:52 05:31 12:52 16:42 20:02 21:34
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:51 05:30 12:53 16:42 20:03 21:35
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:49 05:29 12:53 16:42 20:04 21:37
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:48 05:29 12:53 16:43 20:05 21:38
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:47 05:28 12:53 16:43 20:05 21:39
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:46 05:27 12:53 16:43 20:06 21:40
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:45 05:27 12:53 16:43 20:07 21:41
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:44 05:26 12:53 16:44 20:08 21:43
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:43 05:26 12:53 16:44 20:09 21:44
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:42 05:25 12:53 16:44 20:09 21:45
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:41 05:24 12:53 16:44 20:10 21:46
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:40 05:24 12:53 16:44 20:11 21:47
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:40 05:24 12:54 16:45 20:12 21:48
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:39 05:23 12:54 16:45 20:12 21:49
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:38 05:23 12:54 16:45 20:13 21:50
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:37 05:22 12:54 16:45 20:14 21:51
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:37 05:22 12:54 16:46 20:14 21:52
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:36 05:22 12:54 16:46 20:15 21:53
21 05 Haziran 2018 Salı 03:36 05:21 12:54 16:46 20:16 21:54
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:35 05:21 12:55 16:46 20:16 21:55
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:34 05:21 12:55 16:47 20:17 21:55
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:34 05:21 12:55 16:47 20:17 21:56
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:34 05:21 12:55 16:47 20:18 21:57
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:33 05:20 12:55 16:47 20:18 21:58
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:33 05:20 12:56 16:47 20:19 21:58
28 12 Haziran 2018 Salı 03:33 05:20 12:56 16:48 20:19 21:59
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:33 05:20 12:56 16:48 20:20 22:00
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:32 05:20 12:56 16:48 20:20 22:00

ORUÇ NEDİR, KİMLERE FARZDIR?

Oruç, Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir. Oruç; niyet ederek tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren, akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve karı/koca ilişkisinde bulunmamaktır.

İslamın beş şartından üçüncüsü Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan orucu, Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Oruç için Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur; „Ey iman edenler, Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Ola ki korunup sakınırsınız.“ (Bakara 183)

Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslümanın Ramazan orucunu tutması farzdır.

ORUÇLA İLGİLİ HADİSLER

Huzeyfe (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki: "Ramazan ayını, hilâli görmedikçe veya sayıyı ikmal etmedikçe öne alıp başlatmayın. (Hilali görüp veya sayıyı tamamladıktan) sonra müteakip hilâli görünceye veya sayıyı tamalayıncaya kadar orucu tutun"

Hz. Hafsa (radıyallabu anhâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselâm) buyurdular ki: "Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin kılmazsa) onun orucu yoktur.''

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim kendiliğinden kusacak olursa, üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin."

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir adam gelerek: "Ey Allah'ın Resulü, gözüm ağrıyor, oruçlu olduğum halde sürme çekiyorum (bu, orucumu bozar mı?)'' diye sordu. Resulullah: "Hayır (bozmaz)" dedi.''

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir."

Ebu Sa'id (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "İki günde oruç câiz olmaz: Fıtır günü (Ramazan bayramının birinci günü) ve Nahr günü."

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ramazan, İslam’ın temel esaslarından olan oruç tutmakla emredildiğimiz, her yılın bir ayına özel ibadet mevsimidir. Oruç, kul olduğumuzun farkına varma, nimetlerin değerini anlama, nefsi terbiye etme, toplumdaki muhtaç insanların durumlarını daha iyi anlama ve beden için bir perhiz olması gibi pek çok faydaları sayılabilecek bir ibadettir. Ramazan-ı Şerif, Kur’ân-ı Hakîmin dünya semasına indirildiği aydır. Kur’ân’ın bize gönderildiği bu mübarek ayda, o semâvî hitabı en güzel şekilde karşılamak için Ramazan-ı Şerifte oruç tutmak emredilmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s); Kim inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Savm, VI) buyurmuştur.

Kur'an-ı Kerim'de ismi açık olarak geçen tek ay Ramazan ayıdır. Kur'an-ı Kerim bu ay içerisinde indirilmiştir. Yüce Rabbimiz; Ramazan ay'ı öyle bir aydır ki, insanlara doğru yolu gösteren, hidayeti ve hakkı batıldan ayırmayı açıklayan Kur'an, bu ayda indirildi" (el-Bakara, 2/185) buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de, "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilen Kadir gecesi bu ay içerisindedir. Dinimizin beş temelinden biri olan oruç ibadeti bu ayda üzerimize farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de; "Sizden kim bu aya yetirirse oruç tutsun" (el-Bakara, 2/185) buyurulur. Ramazan ay'ı girince şartlarını taşıyan kimselere oruç farz olur. Fıtır sadakası vermek bu aya mahsus bir ibadettir. Teravih namazı da bu ay'a mahsus ibadetlerimizdendir.

KONYA CAMİLERİ


Son seçimlerin bileni açıkladı! İşte son anket sonucuSon seçimlerin bileni açıkladı! İşte son anket sonucu
Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal
Vatandaşlar oraya akın etti!Vatandaşlar oraya akın etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İmsakiye 2018 ramazan imsakiyesi Ramazan imsakiyesi konya iftar saati konya imsak vakti 2018 ramazan

En Çok Okunan Haberler

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

İşte Zekeriya Öz'ün son hali!

İşte Zekeriya Öz'ün son hali!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'lilerin telefonuna ajan virüs yerleştirildi

CHP'lilerin telefonuna ajan virüs yerleştirildi

Muş iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Muş iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Milli yas ya da ulusal yas ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Milli yas ya da ulusal yas ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Muğla iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Muğla iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mersin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mersin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mardin iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mardin iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.