Konya iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Beklediğimiz o mübarek ay geldi. Ramazan ayı, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece başlıyor. Bu gece Konya halkı, 2018'in ilk teravih namazı için camileri dolduracak. Daha sonra ise imsaki vaktine göre sahura kalkacak, ilk oruç niyetlendikten sonra ilk iftar vaktine göre oruçlarını açacaklar. Bu yüzden Konya imsak vakti ve iftar saati nedir araştırmaya başladılar. Haberimizde hazırladığımız Konya Ramazan imsakiyesi ile 30 günlük imsak vakti ve iftar saati nedir görebilirsiniz. İşte 2018 Konya Ramazan imsakiyesi...

KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:54 05:33 12:52 16:42 20:00 21:32 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:53 05:32 12:52 16:42 20:01 21:33 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:52 05:31 12:52 16:42 20:02 21:34 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:51 05:30 12:53 16:42 20:03 21:35 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:49 05:29 12:53 16:42 20:04 21:37 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:48 05:29 12:53 16:43 20:05 21:38 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:47 05:28 12:53 16:43 20:05 21:39 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:46 05:27 12:53 16:43 20:06 21:40 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:45 05:27 12:53 16:43 20:07 21:41 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:44 05:26 12:53 16:44 20:08 21:43 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:43 05:26 12:53 16:44 20:09 21:44 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:42 05:25 12:53 16:44 20:09 21:45 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:41 05:24 12:53 16:44 20:10 21:46 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:40 05:24 12:53 16:44 20:11 21:47 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:40 05:24 12:54 16:45 20:12 21:48 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:39 05:23 12:54 16:45 20:12 21:49 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:38 05:23 12:54 16:45 20:13 21:50 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:37 05:22 12:54 16:45 20:14 21:51 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:37 05:22 12:54 16:46 20:14 21:52 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:36 05:22 12:54 16:46 20:15 21:53 21 05 Haziran 2018 Salı 03:36 05:21 12:54 16:46 20:16 21:54 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:35 05:21 12:55 16:46 20:16 21:55 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:34 05:21 12:55 16:47 20:17 21:55 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:34 05:21 12:55 16:47 20:17 21:56 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:34 05:21 12:55 16:47 20:18 21:57 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:33 05:20 12:55 16:47 20:18 21:58 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:33 05:20 12:56 16:47 20:19 21:58 28 12 Haziran 2018 Salı 03:33 05:20 12:56 16:48 20:19 21:59 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:33 05:20 12:56 16:48 20:20 22:00 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:32 05:20 12:56 16:48 20:20 22:00

ORUÇ NEDİR, KİMLERE FARZDIR?

Oruç, Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir. Oruç; niyet ederek tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren, akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve karı/koca ilişkisinde bulunmamaktır.

İslamın beş şartından üçüncüsü Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan orucu, Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Oruç için Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur; „Ey iman edenler, Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Ola ki korunup sakınırsınız.“ (Bakara 183)