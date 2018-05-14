Konya iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Beklediğimiz o mübarek ay geldi. Ramazan ayı, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece başlıyor. Bu gece Konya halkı, 2018'in ilk teravih namazı için camileri dolduracak. Daha sonra ise imsaki vaktine göre sahura kalkacak, ilk oruç niyetlendikten sonra ilk iftar vaktine göre oruçlarını açacaklar. Bu yüzden Konya imsak vakti ve iftar saati nedir araştırmaya başladılar. Haberimizde hazırladığımız Konya Ramazan imsakiyesi ile 30 günlük imsak vakti ve iftar saati nedir görebilirsiniz. İşte 2018 Konya Ramazan imsakiyesi...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:54
|05:33
|12:52
|16:42
|20:00
|21:32
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:53
|05:32
|12:52
|16:42
|20:01
|21:33
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:52
|05:31
|12:52
|16:42
|20:02
|21:34
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:51
|05:30
|12:53
|16:42
|20:03
|21:35
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:49
|05:29
|12:53
|16:42
|20:04
|21:37
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:48
|05:29
|12:53
|16:43
|20:05
|21:38
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:47
|05:28
|12:53
|16:43
|20:05
|21:39
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:46
|05:27
|12:53
|16:43
|20:06
|21:40
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:45
|05:27
|12:53
|16:43
|20:07
|21:41
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:44
|05:26
|12:53
|16:44
|20:08
|21:43
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:43
|05:26
|12:53
|16:44
|20:09
|21:44
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:42
|05:25
|12:53
|16:44
|20:09
|21:45
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:41
|05:24
|12:53
|16:44
|20:10
|21:46
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:40
|05:24
|12:53
|16:44
|20:11
|21:47
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:40
|05:24
|12:54
|16:45
|20:12
|21:48
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:39
|05:23
|12:54
|16:45
|20:12
|21:49
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:38
|05:23
|12:54
|16:45
|20:13
|21:50
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:37
|05:22
|12:54
|16:45
|20:14
|21:51
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:37
|05:22
|12:54
|16:46
|20:14
|21:52
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:36
|05:22
|12:54
|16:46
|20:15
|21:53
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:36
|05:21
|12:54
|16:46
|20:16
|21:54
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:35
|05:21
|12:55
|16:46
|20:16
|21:55
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:34
|05:21
|12:55
|16:47
|20:17
|21:55
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:34
|05:21
|12:55
|16:47
|20:17
|21:56
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:34
|05:21
|12:55
|16:47
|20:18
|21:57
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:33
|05:20
|12:55
|16:47
|20:18
|21:58
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:33
|05:20
|12:56
|16:47
|20:19
|21:58
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:33
|05:20
|12:56
|16:48
|20:19
|21:59
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:33
|05:20
|12:56
|16:48
|20:20
|22:00
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:32
|05:20
|12:56
|16:48
|20:20
|22:00
ORUÇ NEDİR, KİMLERE FARZDIR?
Oruç, Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir. Oruç; niyet ederek tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren, akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve karı/koca ilişkisinde bulunmamaktır.
İslamın beş şartından üçüncüsü Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan orucu, Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Oruç için Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur; „Ey iman edenler, Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Ola ki korunup sakınırsınız.“ (Bakara 183)
Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslümanın Ramazan orucunu tutması farzdır.
ORUÇLA İLGİLİ HADİSLER
Huzeyfe (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki: "Ramazan ayını, hilâli görmedikçe veya sayıyı ikmal etmedikçe öne alıp başlatmayın. (Hilali görüp veya sayıyı tamamladıktan) sonra müteakip hilâli görünceye veya sayıyı tamalayıncaya kadar orucu tutun"
Hz. Hafsa (radıyallabu anhâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselâm) buyurdular ki: "Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin kılmazsa) onun orucu yoktur.''
Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim kendiliğinden kusacak olursa, üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin."
Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir adam gelerek: "Ey Allah'ın Resulü, gözüm ağrıyor, oruçlu olduğum halde sürme çekiyorum (bu, orucumu bozar mı?)'' diye sordu. Resulullah: "Hayır (bozmaz)" dedi.''
Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir."
Ebu Sa'id (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "İki günde oruç câiz olmaz: Fıtır günü (Ramazan bayramının birinci günü) ve Nahr günü."
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Ramazan, İslam’ın temel esaslarından olan oruç tutmakla emredildiğimiz, her yılın bir ayına özel ibadet mevsimidir. Oruç, kul olduğumuzun farkına varma, nimetlerin değerini anlama, nefsi terbiye etme, toplumdaki muhtaç insanların durumlarını daha iyi anlama ve beden için bir perhiz olması gibi pek çok faydaları sayılabilecek bir ibadettir. Ramazan-ı Şerif, Kur’ân-ı Hakîmin dünya semasına indirildiği aydır. Kur’ân’ın bize gönderildiği bu mübarek ayda, o semâvî hitabı en güzel şekilde karşılamak için Ramazan-ı Şerifte oruç tutmak emredilmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s); Kim inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Savm, VI) buyurmuştur.
Kur'an-ı Kerim'de ismi açık olarak geçen tek ay Ramazan ayıdır. Kur'an-ı Kerim bu ay içerisinde indirilmiştir. Yüce Rabbimiz; Ramazan ay'ı öyle bir aydır ki, insanlara doğru yolu gösteren, hidayeti ve hakkı batıldan ayırmayı açıklayan Kur'an, bu ayda indirildi" (el-Bakara, 2/185) buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de, "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilen Kadir gecesi bu ay içerisindedir. Dinimizin beş temelinden biri olan oruç ibadeti bu ayda üzerimize farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de; "Sizden kim bu aya yetirirse oruç tutsun" (el-Bakara, 2/185) buyurulur. Ramazan ay'ı girince şartlarını taşıyan kimselere oruç farz olur. Fıtır sadakası vermek bu aya mahsus bir ibadettir. Teravih namazı da bu ay'a mahsus ibadetlerimizdendir.
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