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Konya, kayak merkezine kavuşacak

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 15:12 | Son Güncelleme 16 dakika önce

KONYA, (DHA)- KONYA'nın Derbent ilçesi sınırlarındaki Aladağ, 'Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi' ilan edildi. Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, yapılacak tesislerle bölgenin kayak ve kış sporları merkezi haline geleceğini, ayrıca doğa sporlarına ev sahipliği yapacağını söyledi.

Derbent ilçesi sınırlarındaki Aladağ'ın, 'Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi' ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar; kararın ardından Aladağ'da hayata geçirilecek projelerle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, milletvekili Leyla Şahin Usta ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e bilgi verdi. Aladağ'da daha önce çalışma yapamadıklarını vurgulayan Acar, ''Şu andan itibaren inşallah buranın tahsisi yapılıyor. Birinci etapta mekanik tesisleri, günübirlik tesisleri tamamlayacağız ve Konya'yı kayak ve kış sporlarıyla tanıştıracağız" dedi.

Başkan Acar, İç Anadolu Bölgesi'nde Erciyes'ten sonra ikinci bir kayak merkezinin Derbent Aladağ olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

''Derbent Aladağ Kayak Merkezi, önemli bir boşluğu dolduracak. Tesislerin tamamlanmasıyla birlikte Derbent, 1.5 milyonu geçen Konya merkez nüfusumuzun daha rahat hareket edebileceği, nefes alabileceği ve motivasyon sağlayacağı bir yer olacak. Kayak sporu 7'den 70'e herkesi ilgilendiren bir spor olduğu için her yaştan insanımız hafta içi ve hafta sonları Derbent'e gelerek şehrin yoğun stresini atmış olacak. Ayrıca Derbent'te sadece kayak yapılmayacak. Vatandaşların farklı doğa sporlarını yapmalarına imkân sağlamak için önemli alanlar geliştirilecek. Yılın 365 gününde doğa sporlarına ev sahipliği yapacak bir merkez kazandırılacak.''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ise Derbent Aladağ Kayak Merkezi'nin 55 milyon metrekare alana sahip olacağını belirterek, ''Yaklaşık 55 milyon metrekare gibi büyük bir alana sahip olan Aladağ, kent merkezine en yakın olarak kış sporlarının yapılabileceği bir merkez haline dönüşecek. Birçok alanda olduğu gibi Konya'nın geleceği için çalışan arkadaşlarımız, el ele ve gönül gönüle vererek gayretleriyle böyle bir netice alınmasında etkili oldular. Ama işimiz henüz tamamlanmış değil, bu bir zemin ve bu zeminin üzerine çalışmaları inşa edeceğiz. Aladağ'ın şehrimize katkı sağlayacak bir spor merkezi olması için gayret göstereceğiz'' dedi.

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