Konya, kayak merkezine kavuşacak

KONYA, (DHA)- KONYA'nın Derbent ilçesi sınırlarındaki Aladağ, 'Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi' ilan edildi. Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, yapılacak tesislerle bölgenin kayak ve kış sporları merkezi haline geleceğini, ayrıca doğa sporlarına ev sahipliği yapacağını söyledi.

Derbent ilçesi sınırlarındaki Aladağ'ın, 'Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi' ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar; kararın ardından Aladağ'da hayata geçirilecek projelerle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, milletvekili Leyla Şahin Usta ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e bilgi verdi. Aladağ'da daha önce çalışma yapamadıklarını vurgulayan Acar, ''Şu andan itibaren inşallah buranın tahsisi yapılıyor. Birinci etapta mekanik tesisleri, günübirlik tesisleri tamamlayacağız ve Konya'yı kayak ve kış sporlarıyla tanıştıracağız" dedi.

Başkan Acar, İç Anadolu Bölgesi'nde Erciyes'ten sonra ikinci bir kayak merkezinin Derbent Aladağ olacağını ifade ederek, şunları söyledi: