HABER

Konya, kütüphane kullanımında birinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) geçen yıl 2 milyon 459 bin 197 kişi tarafından halk kütüphanelerinin kullanıldığı Konya'nın, 'kütüphane kullanılan iller' arasında birinci olduğu açıklandı.

Konya, kütüphane kullanımında birinci

KONYA, (DHA) - TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) geçen yıl 2 milyon 459 bin 197 kişi tarafından halk kütüphanelerinin kullanıldığı Konya'nın, 'kütüphane kullanılan iller' arasında birinci olduğu açıklandı. TÜİK verilerine göre, İstanbul ikinci, Manisa ise üçüncü oldu.
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü'nce illere göre, halk kütüphanelerinin 2017 yılında kaç kişi tarafından kullanıldığına yönelik istatistik açıklandı. Açıklamada, Türkiye'de geçen yıl 25 milyon 91 bin 232 kişinin halk kütüphanelerinden faydalandığı belirtildi. Konya'nın 2 milyon 459 bin 197 kullanıcıyla birinci, İstanbul'un 1 milyon 187 bin 457 kişiyle ikinci, Manisa'nın da 946 bin 254 kullanıcıyla üçüncü olduğu kaydedildi.
KÜTÜPHANE SAYISINDA ANKARA LİDER
TÜİK tarafından Türkiye'de 1146 halk kütüphanesinin bulunduğu ve iller arasında 43 halk kütüphanesiyle Ankara'nın birinci sırada yer aldığını belirtildi. Ankara'yı 38’er halk kütüphanesiyle Nevşehir ve İzmir'in, 36 kütüphaneyle İstanbul'un ve 35 kütüphaneyle Konya'nın takip ettiği kaydedildi.
KAYITLI ÜYEYLE BİRİNCİ DİYARBAKIR
Ülke genelinde halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısının 2 milyon 201 bin 39 olduğu belirtilirken, kayıtlı üye sayısında Diyarbakır'ın 92 bin 349 üyeyle birinci, 91 bin 118 üyeyle İzmir'in ikinci, 88 bin 178 üyeyle İstanbul'un ise üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.

​FOTOĞRAFLI

Konya, kütüphane kullanımında birinciKonya, kütüphane kullanımında birinci

PARTNERRöntgeni görünce... Kimse inanamadıRöntgeni görünce... Kimse inanamadı
Bursa kestane şekeri için de coğrafi işaret başvurusu yapılmışBursa kestane şekeri için de coğrafi işaret başvurusu yapılmış
'08.08.2018 tarihinde kıyılacak nikahta keramet var'08.08.2018 tarihinde kıyılacak nikahta keramet var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Darbe endişesi iddiası!

Darbe endişesi iddiası!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay

Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay

CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi

CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.