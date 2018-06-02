Konya Mavi Kanyon Memba Suyu İçmesuyu tesislerinin açılışı

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu projenin toplam yatırım bedeli 650 milyon lira. Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası'na aktarılan suyun, yıllık 100 milyon metre küpü içme suyu projesine tahsis edilecektir." dedi.

Erdoğan, partisinin Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingi sonrasında Çumra ilçesine geçerek Seçme Köyü'ndeki "Konya Mavi Kanyon Memba Suyu İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri'nin Kurdele Kesim Töreni"ne katıldı.

Açılış öncesi konuşan Erdoğan, proje için 16 Aralık 2012'de adım attıklarını ve Mavi Tünel'in 17 bin 34 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapında bir eser olduğunu söyledi.

Bundan sonra Afşar ve Bozkır barajlarının da bitmek üzere olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bütün bunlarla beraber bu projenin toplam yatırım bedeli 650 milyon lira. Bu işin ne kadar önemli olduğunu, Konya'ya ve Çumra'ya ne kadar önem verdiğimizi anlatması bakımından büyük önem arz ediyor. Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası'na aktarılan suyun, yıllık 100 milyon metre küpü içme suyu projesine tahsis edilecektir."