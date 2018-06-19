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Konya merkezli 31 ilde FETÖ'nün TSK'daki elemanlarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 124 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 07:43 | Son Güncelleme

Konya merkezli 31 ilde FETÖ'nün TSK'daki elemanlarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 124 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


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FETÖ Konya

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