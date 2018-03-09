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Konya merkezli 43 ilde, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddia edilen 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 08:46 | Son Güncelleme

Konya merkezli 43 ilde, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddia edilen 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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FETÖ Konya

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