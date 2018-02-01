Konya merkezli büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 120 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 43 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Gözaltı kararı çıkarılan 120 şüpheliden 58'inin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı bilgisine ulaşıldı.
Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele, "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında "mahrem imamlık" yaptıkları öğrenildi.
AA
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