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Konya merkezli büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 08:40 | Son Güncelleme

Konya merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları iddiasıyla 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 120 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 43 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı kararı çıkarılan 120 şüpheliden 58'inin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele, "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında "mahrem imamlık" yaptıkları öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Konya operasyon Son dakika FETÖ

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şimdi chpliler ağlamaya sızlanmaya başlar :D
Şayet adalet olsaydı fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fetocular feto ile kasila kasila poz veren fetosu öve öve bitiremeyen Allahsizlar hesap veriyor olurdu
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