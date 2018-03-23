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Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 20:40 | Son Güncelleme

Ankara, İzmir ve Yalova'da gözaltına alınan 10 muvazzaf asker Konya'ya getirildi

Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 muvazzaf asker kente getirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen askerlerle ilgili soruşturma sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ankara, İzmir ve Yalova'da gözaltına alınan 10 muvazzaf asker, kente getirildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Soruşturma kapsamında dün 4 ilde gözaltına alınan 12 muvazzaf askerden 7'sinin Kara, 3'ünün Deniz, 2'sinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen 9 astsubay ve 3 subay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya, Ankara, İzmir ve Yalova'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 muvazzaf askeri gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Jandarma Konya operasyon

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