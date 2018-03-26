Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Konya merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 65 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY adına eylem ve faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 65'e yükseldi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde (KOM) ifadeleri alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 58 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 43 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta FETÖ/PDY adına eylem ve faaliyette bulundukları tespit edilen 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, zanlılardan 62'si gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin, örgüt yapılanması içinde "il ve ilçe imamlığı", "eyalet imamlığı", "büyük ve küçük bölge imamlıkları", "örgüt muhasebeciliği", "bölge talebe mesullüğü" ve "şehir dışı talebe mesullüğü" yaptıkları belirtilmişti.
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