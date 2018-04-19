Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,011-1,089 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,011 1,089 Ekmeklik diğer buğday 1,003 1,023 Düşük vasıflı buğdaylar 0,915 1,074 ARPALAR Arpalar 0,850 0,850 Yemlik arpalar 0,847 0,860 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,800 0,926
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