Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,006 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik diğer buğday 0,961 0,961 Düşük vasıflı buğday 1,006 1,006 ARPALAR Arpalar 0,852 0,852 Yemlik arpalar 0,852 0,853 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,944 0,948
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