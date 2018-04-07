Konya Ticaret Odasında meslek komitesi seçimleri yapıldı

Konya Ticaret Odası (KTO) Meslek Komiteleri seçimleri tamamlandı. Mevcut başkan Selçuk Öztürk’ün sarı listesi 70 komiteden 68’ini kazandı.

KTO Meslek Komiteleri seçimi Uluslararası Fuar Merkezinde yapıldı. Üyeler saat 09.30’dan itibaren sandıklarında oylarını kullandı. Saat 17.00’da seçimin bitmesinin ardından yapılan sayımlarda 70 komiteden 68’ini mevcut başkan Selçuk Öztürk’ün sarı listesi kazandı. Unlu Mamüller İmalatı, Toptan-Perakende Ticareti Komitesini beyaz liste, Yolcu Taşımacılığı Faaliyetleri Komitesini ise mavi liste kazandı.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, oylarını alamadıkları 3. ve 59. komiteye teşekkür ederek aynı tempoda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Selçuk Öztürk, “Biz beraber yolumuza bir ekip çalışması olarak başladık ve bu ekiple de sonuna kadar devam etme kararlılığındayız. Bazı komitelerde belki zorlandığımız anlar oldu ama az önce söylediğim gibi güzel bir sonuç. Bugün itibarıyla bu seçimler bizim için bitti. Bundan sonra Konya Ticaret Odasının üyelerinin hepsi bir gün önce olduğu gibi yine bizim üyelerimizdir. Onlara hizmet etmek ne olursa olsun bizim birinci görevimiz, bu göreve devam edeceğiz ve onlarla ilgili ya da başka kimse ile ilgili herhangi bir ayrımımız bugüne kadar olmadı, bundan sonrada olmayacak. Ben bizimle beraber bu yolculuğa çıkan herkese teşekkür ediyorum. Aday arkadaşlarımızın hepsine 70 komitedeki arkadaşlarımıza, çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Odamızın personeline çok teşekkür ediyorum, meclis üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.