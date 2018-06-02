"Konya, Torosların memba suyunu içecek"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye'de en çok baraj ve göletin olduğu şehir 64 baraj ve göletle Konya olacak. Şu ana kadar 734 bin dekar araziyi suladık. Hedefimiz 2 milyon dekar araziyi sulamak. Böylece Konya'da çiftçi her yıl 503 milyon ilave gelir elde ediyor." dedi.

Eroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Konya Mavi Kanyon Memba Suyu İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinin açılışında, bakanlığının Konya'ya büyük yatırımlar yaptığını söyledi.

Konya'ya şimdiye kadar 7 milyar 200 milyon liralık yatırım yaptıklarını anlatan Eroğlu, "Bugüne kadar 47 baraj ve gölet inşa ettik, 17'sini de yapıyoruz. Türkiye'de en çok baraj ve göletin olduğu şehir 64 baraj ve göletle Konya olacak. Şu ana kadar 734 bin dekar araziyi suladık. Hedefimiz 2 milyon dekar araziyi sulamak. Böylece Konya'da çiftçi her yıl 503 milyon ilave gelir elde ediyor. İnşallah bunu bir milyar liraya çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, Konya Ovası Projesi'nin (KOP) geçmişte DSİ'nin tozlu rafları içinde kaybolduğunu anlatarak, şöyle konuştu: