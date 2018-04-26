Konyaaltı Belediyesi’nden eve teslim kitap

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fiziki engelli vatandaşlar içinde “Evlere kitap servisi” yaptıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi, engelli vatandaşların internet üzerinden seçtikleri kitapları evlerine teslim ediyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 20 bin kitabın yer aldığı, 2 bine yakın üyesi olan KOSHİM Kütüphanesiyle bölgede kitapseverlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verdiklerini söyledi. Amaçlarının kitap okumak isteyen vatandaşlara, kolay ve hızlı ulaşılabilir bir kütüphane hizmeti vermek olduğunu dile getiren Muhittin Böcek, engelli vatandaşlar içinde “eve teslim kitap” uygulaması başlattıklarını söyledi. Fiziki engelli vatandaşların kutuphane.konyaalti.bel.tr internet adresinden diledikleri kitapları seçebildiklerini ve bu kitapları evlerine teslim isteyebildiklerini ifade eden Muhittin Böcek, Belediye olarak okumak isteyen her vatandaşın yanında olduklarını kaydetti.

Kas erimesi hastalığı nedeniyle 26 yıldır tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan İbrahim Kabakçı, bu zaman içinde hayatını idame ettirmenin zorluklarını da aşmanın bir yolunu bulmuş. Ta ki çocukları ondan her gün bir kitap istemeye başlayınca kadar. Tekerlekli sandalye aküsünün uzun menzil yol alabilmeye uygun olmadığını dile getiren İbrahim Kabakçı, bir kütüphaneye gidip kitap alabilmesinin de mümkün olmadığını söyledi.

Çaresiz kaldığı bu dönem de Konyaaltı Belediyesi’nin yardım eli uzattığını belirten Kabakçı, Konyaaltı Belediyesi KOSHİM çatısı altında hizmet veren kütüphanenin internet sayfasından çocuklarının istediği kitapları seçtiğini ve bu kitapların birkaç saat içinde evine teslim edildiğini bildirdi. Ümmü Gülsüm ve Muhammed Mustafa isimli çocuklarının kitap isteklerini kolaylıkla karşıladığını ifade eden İbrahim Kabakçı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e bu hizmetinden dolayı teşekkür etti.



