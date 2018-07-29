Konyaaltı Sahili doldu, taştı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sıcak havadan bunalan ve hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde hava sıcaklığı 30 derece, nem oranı yüzde 66, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazı tatilciler sahilde güneşlenmeyi tercih ederken bazıları ise denize girerek serinledi.
Sıcak hava ve denizin keyfini en çok çocuklar sürdü. Denizde deve güreşi yapan çocuklara, aile büyükleri de eşlik etti. Sıcaktan bunalan köpeğiyle denize giren bir kişi ise sahildekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Serinlemenin alternatif yollarını arayanların adresi ise fıskiyeler oldu. Aileler, Konyaaltı Sahili'nde paralel parktaki fıskiyelerde su oyunlarıyla hem serinledi hem de çocuklarıyla eğlenerek vakit geçirdi.
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