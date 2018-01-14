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Konyaaltı Sahili ve Boğaçayı Projesi'ne tepki

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 15:57 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Antalya'da bir grup, Büyükşehir Belediyesince çalışmalarına başlanılan Konyaaltı Sahili ve Boğaçayı Projesi'ne tepki amaçlı eylem yaptı.

Konyaaltı sahilinde toplanan çeşitli sivil toplum örgütlerine, CHP Antalya İl Teşkilatı da destek verdi. Eyleme, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak da katıldı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Halkevleri Antalya Temsilcisi Kutay Meriç, Konyaaltı Sahil ve Boğaçayı Projesi'nin dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini yok edeceğini iddia etti.

Meriç, projenin detaylarının açıklanmadığını ileri sürerek projenin Konyaaltı sahilinde insanların yüzeceği yer bırakmayacağını ve betonlaşmaya neden olacağını savundu.

Proje kapsamında Konyaaltı Plajına kruvaziyer limanı yapılacağını da ifade eder Meriç, "Boğaçayı, Konyaaltı sahilini besleyen bir ırmak ve bu projeyle sahile su akmaması söz konusu olacak. Sahil daralacak. Konyaaltı sahili kullanılamaz hale gelecek. Antalya'nın kruvaziyer limana ihtiyacı yok." şeklinde konuştu.

Ellerinde dövizler de taşıyan protestocular, bir süre müzik eşliğinde eğlendi. Bazı protestocular ise "Konyaaltı sahili halkındır, yağmalatmayacağız" yazılı pankartla denize girdi.

(AA)

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