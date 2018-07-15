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Konyaaltı Sahili'ne 14 mavi bayrak ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 21:26 | Son Güncelleme

Antalya'daki Konyaaltı Sahili'ndeki plajlara 14 mavi bayrak ödülü verildi - Vali Münir Karaloğlu: - "Türkiye ve dünyada en çok mavi bayrak sahibi olmak Antalya'ya yakışır" - Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel: - "Antalya'mıza 2018 itibarıyla 200 mavi bayrağı kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu mavi bayraklardan 14'ü de Büyükşehir Belediyemizin uhdesinde olan plajlara verildi"

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne 14 mavi bayrak ödülü verildi.

Konyaaltı Sahili 26. Plaj'da düzenlenen ödül töreninde konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Konyaaltı sahil bandında sadece Antalya ve Türkiye'nin değil dünyanın en güzel plajlarının bulunduğunu söyledi.

Mavi bayrak olan plajlarda vatandaşların ve yabancı turistlerin güvenle denize girebildiğini belirten Karaloğlu, "Mavi bayrak olayı turizm açısından önemli. Türkiye'de 400 mavi bayrak var ise bunun 200'ü Antalya'da bulunuyor, bu tesadüf değil. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya 650 kilometre sahile sahip. Bu 650 kilometrede 404 beş yıldızlı otel ve tatil köyümüz var. Türkiye ve dünyada en çok mavi bayrak sahibi olmak Antalya'ya yakışır." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de hizmetine açtıkları "Konyaaltı Sahil Yaşam Park" projesinin aldığı mavi bayraklarla taçlandığını kaydetti.

Mavi bayrağın çevre konularını içeren, uluslararası normlarla belirlenmiş ve bir dizi kritere göre verilen önemli bir ödül olduğuna dikkati çeken Türel, "Ne mutlu bizlere ki Konyaaltı Sahilimiz mavi bayrak için gerekli olan tüm kriterleri taşıyor. Bugün alacağımız ödülle bunu tescillemiş olacağız. Turizm sektörünün amiral gemisi niteliği taşıyan Antalya'mız bunu büyük ölçüde temiz denizine borçludur." diye konuştu.

Antalya'da arıtılmayan bir damla atık suyun denize karışmadığını anlatan Türel, denize büyük önem verdiklerini, deniz altındaki biyolojik yaşamın korunmasına da dikkat ettiklerini vurguladı.

Türel, Antalya genelinde 32 atık su arıtma tesisi kurduklarını ifade ederek, "Kontrolsüz atıkların denizlerimizi ve çevremizi tahrip etmesine hiçbir şekilde
müsaade etmiyoruz. Antalya'mıza 2018 yılı itibarıyla 200 mavi bayrağı kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu mavi bayraklardan 14'ü de Büyükşehir Belediyemizin uhdesinde olan plajlara verildi." dedi.

Konuşmaların ardından mavi bayrak göndere çekildi.

Tören dolayısıyla 2 flyboard ekibi deniz üzerinde gösteri yaptı. Gösteriyi sahildekiler ilgiyle izledi.

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