Konyaaltı'nda uluslararası kıyı temizliği yapıldı

Antalya'da Deniz Temiz Derneği TURMEPA üyeleri ve gönüllüler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ve denizde temizlik yaptı.

Deniz Temiz Derneği TURMEPA Antalya Şubesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, öğrenciler ve gönüllülerin desteğiyle İtalyan Çevre Koruma Örgütü önderliğinden düzenlenen Uluslararası Kıyı Temizleme etkinliği, denizde ve kıyıda yapıldı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili Beach Park 1 Nolu Plaj önünden denize giren 9 dalgıç, deniz dibindeki atıkları topladı. Aynı anda sahilde de ellerinde çöp poşetleriyle plajı temizleyen gönüllülere, güneşlenenler de destek verdi.

Deniz dibinde dalgıçlar tarafından fileli çuvallara doldurulan atıklar kıyıya çıkarıldı. İçi taş dolu plastik, cam şişe, teneke kutu gibi atıklar çıkarıldı.

Kıyıda poşetle çöp toplayan Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl yurt içi ve yurt dışından milyonlarca kişinin Antalya'ya geldiğini söyledi.

Deniz, güneş ve kumun yanı sıra doğal güzellikleriyle de Antalya'nın dünyanın dikkatini çeken önemli bir kent olduğunu ifade eden Ateş, "Amacımız, insanlarda bilinç ve farkındalık oluşturmak. Denizlerimizi ve kıyılarımız temiz tutmak. Bütün kıyılarımızı ve çevreyi korumalıyız. Gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmalıyız." dedi.

Deniz Temiz Derneği TURMEPA Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü ise amaçlarının denizi, çevreyi temizlemek ve bu konuda halkı bilinçlendirmek olduğunu kaydetti.

