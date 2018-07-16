HABER

Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 02:51 | Son Güncelleme

KONYA'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda buluştu.  15 Temmuz darbe girişimin 2'inci yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi.

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda buluştu.

15 Temmuz darbe girişimin 2'inci yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında öğle saatlerinde, Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Daha sonra '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri Mevlana Meydanı'nda devam etti. Alana katılan on binler ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımına eşlik etti. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile askeri yetkililer katıldı. 15 Temmuz'da darbe girişiminde, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olan Ömer Halisdemir'i anlatan bir sinevizyon gösterisi sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına engel olamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşması, alana kurulan dev ekranlardan vatandaşlara dinletildi. Etkinlikler sabaha kadar sürecek.

PARTNERSıfır makyaj Şeyma!Sıfır makyaj Şeyma!
Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbetiTaksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbeti
15 Temmuz darbe girişimi Bodrum'da da anıldı15 Temmuz darbe girişimi Bodrum'da da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

90 bin camide aynı anda sela okundu

90 bin camide aynı anda sela okundu

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.