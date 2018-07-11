SAVAŞ GÜLER - Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Bozdağ Milli Parkı'nda 2 bin yıl önce Roma İmparatorluğu tarafından sınır karakolu olarak inşa edilmiş, daha sonra Bizans tarafından da kullanıldığı tespit edilen 100 gözetleme kulesi bulundu.

Kulelerin bulunduğu alanın, Roma döneminde askeri garnizon, erken Hristiyanlık döneminde piskoposluk merkezi olarak kullanıldığı, Selçuklular zamanında ise önemli ticaret merkezlerinden biri olduğu belirlendi.

Antik Çağ'dan İslami döneme kadar önemini koruyan bölgedeki kalıntılar, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlker Işık ve 8 kişilik bir ekip tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal sit alanı olan Bozdağ Milli Parkı'nın tarihi ve kültürel anlamda Antik Çağ'dan bu yana kullanılan önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Alanın çevresinde önemli antik kentlerin bulunduğunu belirten Işık, şöyle devam etti:

"Burası Roma döneminden itibaren hem askeri garnizon hem de Hristiyanlar için önemli bir piskoposluk merkezi olarak kurulmuş. Alanda birçok stratejik noktaya kurulmuş askeri üs ve kuleler tespit edildi. Amaç, güvenliği sağlamak, yol güzergahını korumak ve düşmana karşı erken önlem alarak ordunun toplanmasını sağlamak. Burası daha önce hiç araştırılmamış, çok bakir bir bölge."