HABER

Konya'da 2 bin yıllık "sınır gözetleme kuleleri" bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

Karatay ilçesindeki Bozdağ Milli Parkı sınırları içerisinde, 2 bin yıl önce Roma İmparatorluğu tarafından sınır karakolu olarak inşa edilmiş 100 gözetleme kulesi gün yüzüne çıkarıldı - Kulelerin bulunduğu bölgenin askeri garnizon olarak kullanıldığı, daha sonra Hristiyan aleminin önemli piskoposluk merkezlerinden birisi haline geldiği, Selçuklular döneminde ise ticaret merkezi olduğu belirlendi - SÜ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Işık: - "Bu bölgenin stratejik olmasının en önemli sebeplerinden birisi, Roma İmparatorluğu'nun doğudan gelecek saldırılara karşı kendisini güvenlik altına almak için yaptırmış olduğu kule ve kaleler. Burası bir sınır hattı"

SAVAŞ GÜLER - Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Bozdağ Milli Parkı'nda 2 bin yıl önce Roma İmparatorluğu tarafından sınır karakolu olarak inşa edilmiş, daha sonra Bizans tarafından da kullanıldığı tespit edilen 100 gözetleme kulesi bulundu.

Kulelerin bulunduğu alanın, Roma döneminde askeri garnizon, erken Hristiyanlık döneminde piskoposluk merkezi olarak kullanıldığı, Selçuklular zamanında ise önemli ticaret merkezlerinden biri olduğu belirlendi.

Antik Çağ'dan İslami döneme kadar önemini koruyan bölgedeki kalıntılar, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlker Işık ve 8 kişilik bir ekip tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal sit alanı olan Bozdağ Milli Parkı'nın tarihi ve kültürel anlamda Antik Çağ'dan bu yana kullanılan önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Alanın çevresinde önemli antik kentlerin bulunduğunu belirten Işık, şöyle devam etti:

"Burası Roma döneminden itibaren hem askeri garnizon hem de Hristiyanlar için önemli bir piskoposluk merkezi olarak kurulmuş. Alanda birçok stratejik noktaya kurulmuş askeri üs ve kuleler tespit edildi. Amaç, güvenliği sağlamak, yol güzergahını korumak ve düşmana karşı erken önlem alarak ordunun toplanmasını sağlamak. Burası daha önce hiç araştırılmamış, çok bakir bir bölge."

Yaklaşık 2 yıldır sürdürdükleri araştırmalarda 3 bin 500 hektar alanın tarandığı bilgisini veren Işık, "Yol güzergahlarına inşa edilmiş 100 kule tespit ettik. Çift veya tek mazgallı, tek veya iki nöbetçinin durabileceği gözetleme kuleleri olarak yapılmış. Bunlardan 42'sini fotoğraflayıp, görüntülerini kaydettik. İlerleyen zamanlarda diğer kuleler üzerinde çalışacağız." diye konuştu.

Işık, Roma ve Bizans dönemlerinden sonra işlevini kaybeden kulelerin ağıl veya tahıl ambarı olarak kullanıldığının tespit edildiğini aktardı.

Bölgedeki çalışmalar sırasında bulunan seramiklerin genellikle Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğunu vurgulayan Işık, şunları aktardı:

"Bölgenin etrafında önemli yol güzergahları ve Selçuklu hanları var. Yani Roma döneminden İslami döneme uzanan önemli bir geçiş alanı olarak işlevini sürdürmüş. Bu bölgenin stratejik olmasının en önemli sebeplerinden birisi, Roma İmparatorluğu'nun doğudan gelecek saldırılara karşı kendisini güvenlik altına almak için yaptırmış olduğu kule ve kaleler. Burası bir sınır hattı. Buranın geçilmesi, düz bir ovada olan Konya'nın ele geçirilmesi demek. Günümüzde doğudaki sınır hatlarımıza kurduğumuz ileri karakollar nasılsa burası da önemli bir karakol merkezi."

- "Bölgenin turistik bir arkeopark olmasını temenni ediyoruz"

Işık, Selçuklu döneminde önemli tüccar ve seyyahların bölgeyi geçiş noktası olarak kullandığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Antik Çağ yazarlarından Strabon, Yağlıbayat köyündeki Savatra Antik Kenti'nin kervanların geçiş güzergahında yer aldığını, dünyanın en derin su kuyularının burada olduğunu belirtiyor. Milli Park içerisinde yaptığımız araştırmalar neticesinde Fatih Sultan Mehmet dönemine ait gümüş sikkelerle, Hollanda ve Saksonya Eyaleti'ne ait gümüş sikkeler bulduk. Bu da 16'ncı yüzyıla kadar bölgenin ticari anlamda ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Araştırmalarımız devam ediyor. Alan çalışmasını kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz hava ve şarj istasyonu sayesinde yaptık. Hava istasyonu sayesinde anlık görüntü alarak yer tespiti yapabiliyoruz. Şarj istasyonumuz sayesinde de uzun süre çalışmalarımızı yürütebiliyoruz. İlerde bu bölgenin turistik bir arkeopark olmasını temenni ediyoruz."

PARTNERYerden toplayıp servete kondularYerden toplayıp servete kondular
Doç. Dr. Erdem: Kimyasal hadım ceza değil bir tedavi yöntemiDoç. Dr. Erdem: Kimyasal hadım ceza değil bir tedavi yöntemi
Adnan Oktar'ın evi didik didik arandı; bazı belgelere el konulduAdnan Oktar'ın evi didik didik arandı; bazı belgelere el konuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bozdağ Milli Parkı Gözetleme kulesi Konya Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Romalılar Selçuk Üniversitesi selçuklu dönemi

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

İlginizi Çekebilir

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziler ve şehit yakınları 15 Temmuz gecesini anlattı: İçimizde hiç korku yoktu

Gaziler ve şehit yakınları 15 Temmuz gecesini anlattı: İçimizde hiç korku yoktu

Nazlı Çelik'in HDP'li Zeydan'a açtığı davaya ret

Nazlı Çelik'in HDP'li Zeydan'a açtığı davaya ret

İlk kez yurt dışına çıkıyorsanız bunlara dikkat!

İlk kez yurt dışına çıkıyorsanız bunlara dikkat!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Selvi Boylum Al Yazmalım' paylaşımı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Selvi Boylum Al Yazmalım' paylaşımı

Doğumdan 3 saat sonra korkunç son!

Doğumdan 3 saat sonra korkunç son!

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu açıklandı! MEB sonuç sorgulama sayfası

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu açıklandı! MEB sonuç sorgulama sayfası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.