Konya'da 400 keklik doğaya salındı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Konya’nın Ahırlı ilçesinde 400 keklik doğaya bırakıldı.

Ahırlı ilçesi Bartlı Yaylası'nda kekliklerin salım programına katılan Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, kınalı keklikleri doğayla buluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kekliklerin ekosistem için önemli canlılar olduğunu belirten Tüfekci, şunları belirtti:

"Keklikler, doğada ne kadar zararlı böcek varsa onları toparlıyor ve insanlığa hizmet ediyor. Bölge halkından isteğimiz, lütfen doğaya bıraktığımız kekliklerimize sahip çıkalım. Bütün vatandaşlarımıza, keklik severlerimize diyoruz ki, kekliklerimizin yeri doğadır, tabiattır. Bu güzel kekliklerimizin doğada sayısı ne kadar artarsa, bizler de o kadar fayda görürüz."

Programa Tüfekci'nin yanı sıra Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed Çolak da katıldı.

