HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Konya'da adliye önünde kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 19:13 | Son Güncelleme

Akraba iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi taş ve sopalarla yaralandı

Konya'da adliye binası önünde akraba iki grubun karıştığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan akraba iki grup, adliye çıkışında karşılaşınca tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fevzi, Fatih, Erdal ve Elif Kip, taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polisin soruşturması devam ediyor.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
ek fotoğraf// Bakan Albayrak'tan Demirören ailesine taziye ziyaretiek fotoğraf// Bakan Albayrak'tan Demirören ailesine taziye ziyareti
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara bir iyi bir de kötü haber!İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara bir iyi bir de kötü haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavga Konya yaralı

En Çok Okunan Haberler

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Kandil Operasyonu'nda kritik aşamaya gelindi! PKK'lıların Öcalan posterli mevzileri görüntülendi

Kandil Operasyonu'nda kritik aşamaya gelindi! PKK'lıların Öcalan posterli mevzileri görüntülendi

Türkiye'nin Yunanistan kararı sonrası AB'den tehdit: Bu şartlarda vize serbestisi gerçekleşmeyecek

Türkiye'nin Yunanistan kararı sonrası AB'den tehdit: Bu şartlarda vize serbestisi gerçekleşmeyecek

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara bir iyi bir de kötü haber!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara bir iyi bir de kötü haber!

Bodrum'a tatilci akını başladı! Otellerde yer kalmadı!

Bodrum'a tatilci akını başladı! Otellerde yer kalmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.