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Konya'da akaryakıt istasyonunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 00:17 | Son Güncelleme

Selçuklu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun büro bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Konya’da bir akaryakıt istasyonunun büro bölümünde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi İstikamet Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun büro olarak kullanılan bölümünden alevler yükseldi.

İhbar üzerine istasyona gelen itfaiye ekipleri, alevleri akaryakıt bulunan bölümlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Polis ekibi, kundaklama şüphesi üzerine istasyonda inceleme yaptı.

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akaryakıt istasyonu Konya yangın

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