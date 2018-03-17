Konya'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Cihan T. ve eşi Hazal Dilara T, 01 RY 404 plakalı otomobille seyir halindeyken, Binkonutlar Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde alacak verecek meselesinden aralarında husumet bulunan 4 kişi ile karşılaştı.

Sözlü atışmaların ardından taraflar otomobillerini yol kenarına park ederek, tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ömer Cihan T. ve eşi Hazal Dilara T. darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ömer Cihan T. ve eşini ambulansa alarak müdahalede bulundu. Kadın ile kocası, daha sonra polis merkezine götürüldü.

Zanlıların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.