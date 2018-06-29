Konya'da askeri teçhizatın kaybolması davasında karar

Konya'da, terörle mücadele harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'ya yönelik savunma planı icra edilirken "gece görüş gözlüğünü kaybettikleri" iddiasıyla 2014 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığınca açılan davada yargılanan 12 sanık beraat etti.

Askeri mahkemelerin kaldırılmasının ardından Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, daha önce dinlenemeyen ve Sincan 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Mehmet Fatih Özkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) vasıtasıyla dinlendi.

Özkan, savunmasında, suç tarihinde Tunceli İl jandarma Komutanlığında eğitim verdiklerini belirterek, "5-6 günde yaklaşık 68 kritik karakolda eğitim verdik. Gece görüş gözlüğü Tunceli'de eğitimler sırasında kayboldu. Kaybolduğunu sayım sırasında fark ettik. Daha sonra gözlüğün plastik kısmını bulduk ama kendisi yoktu. Benim bu suçu işleme kastım yoktur. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık savunmasının ardından diğer sanıkların avukatlarına söz verildi.

Daha sonra mahkeme, alınan sanık savunmaları, bu savunmaları doğrulayan beyanlar ve önceki celsede sunulan inceleme raporunu dikkate alarak 12 sanık hakkında, "askeri eşyayı kaybetmek" ve "görevi ihmal" suçlarından beraat kararı verdi.