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Konya'da askeri teçhizatın kaybolması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

Konya'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığınca 2014'te terör örgütü PKK'ya yönelik savunma planı icra eden 12 asker hakkında "gece görüş gözlüğünü kaybettikleri" iddiasıyla açılan davada tüm sanıklar beraat etti

Konya'da, terörle mücadele harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'ya yönelik savunma planı icra edilirken "gece görüş gözlüğünü kaybettikleri" iddiasıyla 2014 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığınca açılan davada yargılanan 12 sanık beraat etti.

Askeri mahkemelerin kaldırılmasının ardından Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, daha önce dinlenemeyen ve Sincan 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Mehmet Fatih Özkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) vasıtasıyla dinlendi.

Özkan, savunmasında, suç tarihinde Tunceli İl jandarma Komutanlığında eğitim verdiklerini belirterek, "5-6 günde yaklaşık 68 kritik karakolda eğitim verdik. Gece görüş gözlüğü Tunceli'de eğitimler sırasında kayboldu. Kaybolduğunu sayım sırasında fark ettik. Daha sonra gözlüğün plastik kısmını bulduk ama kendisi yoktu. Benim bu suçu işleme kastım yoktur. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık savunmasının ardından diğer sanıkların avukatlarına söz verildi.

Daha sonra mahkeme, alınan sanık savunmaları, bu savunmaları doğrulayan beyanlar ve önceki celsede sunulan inceleme raporunu dikkate alarak 12 sanık hakkında, "askeri eşyayı kaybetmek" ve "görevi ihmal" suçlarından beraat kararı verdi.

- Olay

Terörle mücadele harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'ya yönelik savunma planı icra eden 12 asker hakkında "gece görüş gözlüğünü kaybettikleri" iddiasıyla 2014 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığınca dava açılmış, Konya 3. Ana Jet Üs Harekat Komutanı Albay Mete Kuş'un da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanması, Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesine alınmıştı.

İkinci celsede Albay Kuş'un avukatı tarafından, dava açıldığında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca hazırlanan ve FETÖ üyeleri tarafından sümen altı edilen "kovuşturma açılmasına gerek yoktur" yönündeki inceleme raporu mahkemeye sunulmuştu.

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