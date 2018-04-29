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Konya'da av tüfeğiyle öldürülmüş vaşak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 19:19 | Son Güncelleme

Konya'da av tüfeğiyle öldürülmüş vaşak bulundu

Konya'da av tüfeğiyle vurulan vaşak telef edilmiş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Kızılören Mahallesi'ndeki Kale Yaylası'nda doğa yürüyüşüne çıkan 4 kişi, ormanlık alanda telef edilmiş bir vaşak buldu.

Doğaseverlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma Müdürlüğüne bağlı ekipler, türü koruma altında olan vaşağın silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Vaşağın bölgeye gelen kaçak avcılar tarafından vurulduğu ihtimali üzerinde duran ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ölü vaşağın incelenmek üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

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