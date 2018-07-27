Konya'da Azerbaycanlı kadının tabancayla öldürülmesi

Konya'da Azerbaycanlı kadının tabancayla öldürüldükten sonra otomobilden atılması, iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 gün önce tabancayla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu Saibe Yükselir'in (50) öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, olay anının, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.
Görüntülerde, Yükselir'in, yolun karşı tarafında duran Rahim A'ya ait otomobilden atılması, aracın olay yerinden uzaklaşması ve yerde yatan kadını görenlerin yardım etmesi yer alıyor.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde 24 Temmuz'da tabancayla vurulduktan sonra araçtan atılan ve vücuduna 8 mermi isabet ettiği belirlenen 3 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Saibe Yükselir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yükselir'in, hastaneye kaldırılmadan önce kendisine yardım etmeye çalışanların "Kim yaptı?" sorusuna, "Rahim" cevabını verdiği iddia edilmiş, şüphelinin kaçtığı araç, Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hekim Hacı Mehmet Sokak'ta terk edilmiş halde bulunmuştu.
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