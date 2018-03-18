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Konya’da bahar Derbent’te kış yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 16:56 | Son Güncelleme

Konya’nın Derbent ilçesinde bulunan Aladağ, Mart ayında yağan karla tamamen beyaza büründü.Yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliği olan Aladağ’a yağan kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 20 santimetrenin üzerine çıktı.

Konya’da bahar Derbent’te kış yaşanıyor

Konya’nın Derbent ilçesinde bulunan Aladağ, Mart ayında yağan karla tamamen beyaza büründü.
Yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliği olan Aladağ’a yağan kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 20 santimetrenin üzerine çıktı. Kısa zamanda İç Anadolu Bölgesinin önemli bir kayak merkezine dönüşecek olan Aladağ’a yağan kar ilçe halkını da heyecanlandırdı. Beyaz gelinliğini giyen Aladağ, havadan görüntülendi. Kısa zamanda kayak merkezi için ihale sürecine başlanacağını dile getiren Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, kış mevsiminde yağan karın tamamının sıkıştırıldığında yaklaşık 4 ay boyunca rahatlıkla Aladağ’da kayak yapılabileceğini ifade ederek, “Konya’nın birçok bölgesinde ilkbahar mevsimi yaşanıyor, meyve ağaçları çiçek açtı. Ancak Derbent’te hala kış mevsimi görülüyor. Geçtiğimiz gün yağan kar, Aladağ’ın kış sporlarında ne kadar önemli olacağının göstergesi oldu. Çünkü Aladağ’a yılın 5 ayında kar yağmaya devam ediyor. Kasım ayında başlayan kar yağışı Nisan ayına kadar aralıklarla sürüyor. Böylece Kayak Merkezi Projesini gerçekleştirmekte ne kadar haklı olduğumuzu doğa ve iklim koşulları bize gösteriyor. Biz Konya’nın kış sporlarındaki merkezi olmaktan gurur duyacağız. İnşallah ihale süreci yakında tamamlanacak ve kayak merkezinin birinci etabını Konya Büyükşehir Belediyesi ile Aralık ayında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Derbent ilçe merkezinde yağış olmadığında bile Aladağ beyaza bürünmüş oluyor. Bu da bizi haliyle mutlu ediyor” dedi.

Konya’da bahar Derbent’te kış yaşanıyor

Konya’da bahar Derbent’te kış yaşanıyor

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