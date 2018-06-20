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Konya'da baraj gölüne giren kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 21:57 | Son Güncelleme

Konya'da baraj gölüne giren kişi boğuldu

Konya'nın Çumra ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, balık avlamak için Apasaraycık Mahallesi'ndeki baraj gölüne giden Mehmet Türel (44) suya girdi.

Bir süre sonra Türel'in gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye jandarmanın yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışması sonrası Mehmet Türel'in cesedine ulaşıldı.

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boğulma ceset dalgıç Jandarma Konya

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