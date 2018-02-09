Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hacı Mütahir Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Hasan (28) ve Halit Ramazan Şen (30) ile Bülent Narin (32) bıçakla yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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