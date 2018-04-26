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Konya'da bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

Merkez Selçuklu ilçesindeki spor salonunun sahibi, uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti - Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

Konya'da sahibi olduğu spor salonunda bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre, Reşit Aydın'a ait merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi'ndeki spor salonuna gelen Uğur K, bıçakla iş yeri sahibine saldırdı.

Yaralanan Aydın, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay anı güvenlik kamerasında

Spor salonundaki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin bıçakla içeriye girmesi ve bıçakla saldırdığı Aydın'ın yanında bulunan arkadaşlarından biri tarafından etkisiz hale getirilmesi yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı spor salonu

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