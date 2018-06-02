Konya'da bir kişi otoparkta ölü bulundu

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki otoparkta bir kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Akçeşme Mahallesi Terminal Sokak'ta otoparkta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuri Akgül'ün (63) hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, otopsi için morga gönderildi.
Akgül'ün kesin ölüm sebebi, otopsinin ardından belli olacak.
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