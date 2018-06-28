Konya'da buğday tarlasında yangın

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında 300 hektar ekili alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Çölyaylası Mahallesi'nde buğday ekili bir tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Cihanbeyli Belediyesinin yanı sıra Kulu ve Ankara'nın Haymana ilçesinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın, belediye iş makineleri ve vatandaşların da desteğiyle yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu 300 hektar ekili alan zarar gördü.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Latif Erdoğan ile itfaiye amirleri olay yerinde inceleme yaptı.
Görgü tanıkları, yol kenarından başlayan yangının rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldığını belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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