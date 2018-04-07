Konya’da çevre ve hava kirliliğinin azaltılması için yeni kararlar alındı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, çevre ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla Konya Mahalli Çevre Kurulu’nun aldığı kararlar kamuoyuna duyurdu. Buna göre, ekmek ve etliekmek fırınlarına bazı yasaklar getirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: “Hava kirliliği ile mücadele kapsamında mevzuatların uygulanabilmesi için belediyemizce yoğun çalışmalar yapılmakta, projeler yürütülmektedir. Şehrimizin hava kalitesi ölçüm verileri anbean takip edilmekte ve kamuoyunun takip edebilmesi için online olarak da paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra kirletici kaynakların etkisini görmek adına her bir kirleticinin (Endüstri, Trafik ve Evsel Isınma) şehir üzerinde sebep olduğu etki haritaları oluşturulmaktadır. Bunun için “Hava Kalitesinin Modellenmesi Ve Temiz Hava Eylem Planlarının Oluşturulması” projesi 2017 yılında başlatılmıştır. 2009 yılında yürütülen ve tamamlanan IKONAIR proje sonuçları ve buna bağlı olarak hali hazırda devam eden eylem planlarının güncellenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmalar ışığında emisyon seviyelerinin azaltılmasana yönelik önlemler her boyutta değerlendirilmekte ve önlem paketleri hayata geçirilmektedir.”

Yürütülen denetim çalışmaları neticesinde elde edilen veriler ile gelen yoğun şikâyetlerin değerlendirildiği belirtilerek, “İlimiz Mahalli Çevre Kurulunda belirtilen olumsuzlukları gidermek adına aşağıda sıralanan bir dizi önlemin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır: İlimizde bulunan katı yakıt kullanan, servis ağı ile dağıtım yapan ekmek fırınlarının tamamının katı yakıt kullanımının sonlandırması ve alternatif enerjiye geçişinin 30.09.2018 tarihi sonuna kadar sağlanmalarına, etliekmek fırınlarında kullanımı yasak olan MDF tozundan imal edilen pelet, biyokütleler (zeytin, kayısı çekirdeği, fındıkkabuğu), yıkım neticesinde elde edilen boyalı kapı, pencere gibi inşaat atıklarının yakıtların kullanılmasının yasaklanmasına, atık odun ve türevi malzemelerin (yıkım veya tadilat neticesinde elde edilen boyalı kapı, pencere, gibi inşaat atıkların) ısınma amaçlı ve pişirme prosesinde kullanılmak üzere satışının yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.