Konya'da cinayet

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kardeşini silahla öldüren zanlı jandarmaya teslim oldu.
İddiaya göre, Atlantı Mahallesi'nde Osman A. (55) henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeşi Orhan A'yı (48) silahla vurdu. Orhan A, olay yerinde hayatını kaybetti, katil zanlısı Osman A. jandarmaya teslim oldu.
Ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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