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Konya'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 9'u yakalandı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığını belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen baskınlarda, şüphelilerden 9'u yakalandı.

Zanlıların yakalandıkları yerlerde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildiği öğrenildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ operasyonu Konya

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