Konya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Konya'nın merkez Meram ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Yakup Birer (72) idaresindeki 42 KV 244 plakalı traktör, Salarlı Yaylası'nda devrildi.
Traktörün altında kalan Birer, olay yerinde hayatını kaybetti.
Birer'in cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.
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