Konya’da ‘Doğumunun 1000. Yılında Nizamülmülk İlmi’ toplantısı yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve Erdemli Yöneticiler Akademisinin işbirliği ile “1000. Yılında Nizamülmülk, Devlet ve Eğitim Geleneğine Yolculuk” uluslararası ilmi toplantısı yapıldı.

Selçuklu Devletinin önemli vezirlerinden Nizamülmülk, doğumunun 1000’inci yılında Konya’da yapılan bir sempozyumla anıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, sempozyumla Nizamülmülk’ün farklı bir şekilde 21. yüzyıla da hitap edeceğini dile getirdi. “Bu sempozyumla Nizamülmülk 21. yüzyıla da hitap edecek”

Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği ve Erdemli Yöneticiler Akademisi’nin işbirliği ile düzenlenen, “1000. Yılında Nizamülmülk; Devlet ve Eğitim Geleneğine Yolculuk” uluslararası ilmi toplantısında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, böyle önemli bir toplantının Konya’da düzenlenmesi dolayısıyla büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Selçuklularla ilgili araştırma, yayın, sempozyum gibi programların son derece sınırlı olduğuna dikkatleri çekti. Başkan Akyürek, “Bu sempozyumun bir boşluğa hitap edeceğini, Nizamülmülk ile ilgili çok fazla kaynağın bulunmadığını gördüğümüz bir alanda, bu ilmi toplantının önemli bir boşluğu dolduracağını görüyoruz. İnşallah sunulacak tebliğler, yapılacak konuşmalar, daha sonra güzel bir yayın halinde ilim ve siyaset dünyasına kazandırılır. Böylece büyük vezirimizin 21. yüzyıla da farklı bir şekilde hitap etmesi sağlanmış olur” diye konuştu.

“15 Temmuz ihaneti 1000 yıl önceki suikastle benzeşiyor”

O kadar önemli çalışmaya imza atması, Selçuklu Devletinin büyük bir veziri olması ve Selçukluların ilim hayatına önemli katkılar yapmasına rağmen Nizamülmülk’ün Haşhaşiler tarafından şehit edildiğini hatırlatan Başkan Akyürek, “15 Temmuz suikastı ve ihaneti ile 1000 yıl sonra bile bir benzeşme ortaya çıkıyor. İslam alemine yapılan bir suikast. Buna da dikkat çekilmesi gerekiyor” dedi. “Büyükşehir olarak 300’den fazla yayını gerçekleştirdik”

Büyükşehir Belediyesinin kültürel çalışmalara büyük önem verdiğini kaydeden Başkan Akyürek, “Mesnevi’nin yabancı dillere çevrilmesi sürecini başlattığımızda Türkiye Yazarlar Birliği bunu bir ödülle taltif etmişti. Aradan yıllar geçti, 300’den fazla yayını Büyükşehir eliyle gerçekleştirme imkanı bulduk. Selçuklu Belediyemizin de Selçuklu medeniyetine ilişkin önemli çalışmaları oldu. Selçuklu eserlerinin ortaya çıkması önemli çalışmalardır. Türkiye Yazarlar Birliği, en son İslam Düşünce Atlası’na da ödül vererek bizleri teşvik etti” diye konuştu.

“1000 yıl önce adalet merkezli yönetimin inşasını ortaya koydu”

AK Parti Konya Milletvekili ve aynı zamanda Erdemli Yöneticiler Akademisi’nin Genel Başkanı Halil Etyemez, tarihin bir milletin sadece bir mazisi değil, istikbalinin de bir pusulası olduğunu dile getirerek, “Nizamülmülk, sapık dini ve fikri akımlara karşı set oluşturmak, halkı doğru bilgiyle donatacak aydın din adamları yetiştirmek, devlet bürokrasisine adil yöneticiler, kadılar ve memurlar yetiştirmek ve bilim üretmek için Nizamiye Medreselerini kurmuştur. Nizamülmülk, günümüzde üniversite olarak adlandırılan kurumlar misyonunu bundan yaklaşık 1000 yıl önce doğru tespit ederek akademinin, bilimsel üretimin yanı sıra toplumsal ve siyasal alanda adalet merkezli yönetimin inşası için ne kadar hayati öneme haiz olduğunu ortaya koymuştur” dedi. “Nizamülmülk yaşadığı çağa damga vurmuştur”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Nizamülmülk’ün, Selçuklu Devlet teşkilatının planlayıcısı, Nizamiye Medresesinin kurucusu, Siyasetname adlı eserin yazarı, Haşhaşileri dize getiren devlet adamı ve büyük Selçuklu devletinin önemli veziri olduğunu söyledi.

“Devletimiz 1000 yıllık geleneğin devamıdır”

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan ise Nizamülmülk’ün yaşadığı dönemde dağınık olan Müslüman devletlerini birleştirme çalışmalarının yanı sıra İslam birliğini ilk kez icra etmeye çalışan bir isim olduğunu söyledi. Başkan Arıcan, “Nizamülmülk’ü 1000 yıl sonra anıyor olmamız, bir kadirşinaslıktır. Programa ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Kültür belediyeciliği çok önemli. TYB kültür sanat programlarımızı yaparken yerel yöneticilerimizle dirsek temasımızı sıklıkla yapıyoruz. Belediye başkanlarımızın kültürel faaliyetlere sahip çıkmalarını çok önemsiyoruz ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan, günün anısına AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade’ye minyatür üzerine çizilmiş berat takdim etti. Protokol konuşmalarının, Nizamülmülk’ün devlet ve eğitim geleneğine katkılarının ele alınacağı, iki gün sürecek sempozyumda sunumlara geçildi.

Programa AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Konya’da ‘Doğumunun 1000. Yılında Nizamülmülk İlmi’ toplantısı yapıldı

1 / 7 Konya’da ‘Doğumunun 1000. Yılında Nizamülmülk İlmi’ toplantısı yapıldı

2 / 7 Konya’da ‘Doğumunun 1000. Yılında Nizamülmülk İlmi’ toplantısı yapıldı

3 / 7 Konya’da ‘Doğumunun 1000. Yılında Nizamülmülk İlmi’ toplantısı yapıldı

4 / 7 Konya’da ‘Doğumunun 1000. Yılında Nizamülmülk İlmi’ toplantısı yapıldı

5 / 7 Konya’da ‘Doğumunun 1000. Yılında Nizamülmülk İlmi’ toplantısı yapıldı

6 / 7 Konya’da ‘Doğumunun 1000. Yılında Nizamülmülk İlmi’ toplantısı yapıldı