Konya'da düğünde gerginlik

Konya'da düğünde havaya ateş açan kişiler, olay yerine gelen polislere bıçak ve silahla engel olmak istedi.
Polise, merkez Karatay ilçesi Hasandede Mescit Mahallesi Özen Sokağı'ndaki düğünde havaya silahla ateş açıldığı ihbar edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan Karatay Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekibi, ateş açan kişilerle ilgili çalışma yapmaya başladı. Bu sırada bir grup, görevli polislere bıçak ve silahla engel olmaya çalıştı.
Ekipteki bir görevlinin telsiz anonsuyla yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.
Polis, toplanan kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı.
Düğünün yapıldığı sokaktaki incelemelerde kurusıkı tabancalara ait 100'e yakın boş kovan bulundu.
Polisi bıçak ve silah kullanarak engellemeye çalışan kişilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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