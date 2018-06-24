Konya'da düğünde maganda kurşunu: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu iki kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki düğünde kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle ateş açılması nedeniyle çıkan saçmaların başlarına isabet etmesi sonucunda Mustafa Şeker (37) ile İsmail Ekici (43) yaralandı.
Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağzına isabet eden saçmalarla yaralanan Şeker, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Jandarma ekipleri, av tüfeğiyle ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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