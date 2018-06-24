HABER

Konya'da düğünde maganda kurşunu: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 00:36 | Son Güncelleme

Konya'da düğünde maganda kurşunu: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu iki kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki düğünde kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle ateş açılması nedeniyle çıkan saçmaların başlarına isabet etmesi sonucunda Mustafa Şeker (37) ile İsmail Ekici (43) yaralandı.

Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağzına isabet eden saçmalarla yaralanan Şeker, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Jandarma ekipleri, av tüfeğiyle ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
Bartın'da metrekareye 74 kilogram yağmur düştü, yollar sular altında kaldıBartın'da metrekareye 74 kilogram yağmur düştü, yollar sular altında kaldı
Elektrik akımına kapılan 300 bin TL'lik iki yarış atı telef olduElektrik akımına kapılan 300 bin TL'lik iki yarış atı telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ateşli silah Beyşehir Doğanbey düğün

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

Hakkari'de İHA'ların tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Hakkari'de İHA'ların tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.