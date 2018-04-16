HABER

Konya'da düğündeki gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 16:03 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Konya'da düğünde havaya ateş açan kişilere müdahale etmek üzere olay yerine gelen polislere bıçak ve silahla engel olmak istediği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Karatay ilçesi Hasandede Mescit Mahallesi Özen Sokak'taki düğünde havaya silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polislere, bıçak ve silahla engel olmaya çalıştığı iddia edilen Furkan B. ve Yakup A. gözaltına alındı.

Polis merkezinde ifadeleri alınan zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan Furkan B. ve Yakup A, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da 14 Nisan'da bir düğünde havaya silahla ateş açıldığı ihbar edilmiş, olay yerine gelen polis ekibine bir grup bıçak ve silahla engel olmaya çalışmıştı.

Ekipteki bir görevlinin telsiz anonsuyla yardım istemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toplanan kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açmak zorunda kalmış, düğünün yapıldığı sokaktaki incelemelerde kurusıkı tabancalara ait 100'e yakın boş kovan bulunmuştu.

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi!Ege Denizi'nde bayrak gerilimi!
Diyanet'e 'deizm' eleştirisiDiyanet'e 'deizm' eleştirisi
Rus bakan açıkladı: Özür diledilerRus bakan açıkladı: Özür dilediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düğün gerginlik Konya polis zanlı

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Hollanda'da kriz son anda önlendi! Türkiye Konsolosluğu'na saldıracaklardı

Hollanda'da kriz son anda önlendi! Türkiye Konsolosluğu'na saldıracaklardı

Müesser Yıldız yazdı: CIA, Türkiye sayfasında öyle değişiklikler yaptı ki...

Müesser Yıldız yazdı: CIA, Türkiye sayfasında öyle değişiklikler yaptı ki...

En güzel 23 Nisan şiirleri ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kısa tarihi!

En güzel 23 Nisan şiirleri ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kısa tarihi!

Son dakika! İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın

Son dakika! İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.