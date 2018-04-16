Konya'da düğündeki gerginlik

Konya'da düğünde havaya ateş açan kişilere müdahale etmek üzere olay yerine gelen polislere bıçak ve silahla engel olmak istediği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Karatay ilçesi Hasandede Mescit Mahallesi Özen Sokak'taki düğünde havaya silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polislere, bıçak ve silahla engel olmaya çalıştığı iddia edilen Furkan B. ve Yakup A. gözaltına alındı.
Polis merkezinde ifadeleri alınan zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça ifadeleri alınan Furkan B. ve Yakup A, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'da 14 Nisan'da bir düğünde havaya silahla ateş açıldığı ihbar edilmiş, olay yerine gelen polis ekibine bir grup bıçak ve silahla engel olmaya çalışmıştı.
Ekipteki bir görevlinin telsiz anonsuyla yardım istemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toplanan kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açmak zorunda kalmış, düğünün yapıldığı sokaktaki incelemelerde kurusıkı tabancalara ait 100'e yakın boş kovan bulunmuştu.
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