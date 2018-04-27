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Konya'da erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 09:38 | Son Güncelleme

Konya'da erkek cesedi bulundu

Konya'da otoparkta erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, Belediye Sarayı Camisi yanındaki otoparkta yatan kişiyi fark etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Salih Dereli (56) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Dereli'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya otopark polis şüpheli ölüm

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